Consonni d' oro nel ciclismo su pista | le lacrime di nonna Orsola per il suo Simone

Advertising

Eurosport_IT : 'SIAMO NELL'OLIMPOOOOOOOOOOOOOO!' ???? Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vincono la m… - ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! ?? Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan s… - matteorenzi : E sono sei! Medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre con record del mondo incorporato. Francesco Lamon, Simone Co… - Ulissesempre1 : RT @matteorenzi: E sono sei! Medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre con record del mondo incorporato. Francesco Lamon, Simone Consonni,… - Maria_Intermite : RT @RaiSport: ?? La medaglia di oggi - #4agosto ?? #Consonni, #Ganna, #Lamon, #Milan - ORO #Ciclismo #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #ItaliaTeam… -

Ultime Notizie dalla rete : Consonni oro

Il sestoarriva dal ciclismo su pista , dove il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna , Francesco Lamon , Simonee Jonathan Milan ha battuto la Danimarca nella finale dell'..., con Ganna, Lamon e Milan sul gradino più alto del podio.e record del mondo, per non farsi mancare nulla. La mamma di Simone, Michela Malvestiti, ha seguito la gara all'interno della ...A Osio Sotto nel negozio della fidanzata Alice c’era anche Michela Malvestiti, la mamma del bergamasco Simone Consonni che ha vinto l’oro olimpico nella gara di inseguimento a squadre di ciclismo su p ...Da oggi i bambini friulani che sognano di fare il ciclista, anche quelli che giocano a fare le garette in bici, sogneranno di diventare come lui e grideranno “Milan, Milan”.