Conca d’Oro, l’unione fa la forza: il gattino resta intrappolato sotto l’auto, i residenti e la Polizia Locale si attivano per salvarlo (FOTO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una bella storia arriva dalla zona di Conca d’Oro a Roma dove nella giornata di ieri è stato salvato un gattino rimasto per ore intrappolato sotto una macchina in Via Val d’Ala, proprio di fronte al Parco delle Valli. Ad accorgersi del miagolio dell’animale è stata la signora Eva che è si è subito fermata per accertarsi della situazione. A lei, anche a seguito della pubblicazione di un post su uno dei gruppi social della zona (Gli amici di Conca d’Oro, ndr), si sono uniti altri residenti ma l’operazione di salvataggio si è rivelata più ardua e complicata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una bella storia arriva dalla zona dia Roma dove nella giornata di ieri è stato salvato unrimasto per oreuna macchina in Via Val d’Ala, proprio di fronte al Parco delle Valli. Ad accorgersi del miagolio dell’animale è stata la signora Eva che è si è subito fermata per accertarsi della situazione. A lei, anche a seguito della pubblicazione di un post su uno dei gruppi social della zona (Gli amici di, ndr), si sono uniti altrima l’operazione di salvataggio si è rivelata più ardua e complicata ...

Advertising

CorriereCitta : Conca d’Oro, l’unione fa la forza: il gattino resta intrappolato sotto l’auto, i residenti e la Polizia Locale si a… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Incendio vicino al centro commerciale Conca d'Oro, continua a bruciare la provincia - - GDS_it : Nuova giornata di incendi a #Palermo e in provincia, fiamme nella zona del centro commerciale Conca d’Oro… - blogsicilia : #notizie #sicilia Incendio vicino al centro commerciale Conca d'Oro, continua a bruciare la provincia -… - iencenelli : @InfoAtac @MercurioPsi c'è un motivo per cui sono aperti tutti i tornelli in entrata e uscita a conca d'oro della b1 (neanche presidiati) -

Ultime Notizie dalla rete : Conca d’Oro Incendio vicino al centro commerciale Conca d’Oro, continua a bruciare la provincia (VIDEO) BlogSicilia.it