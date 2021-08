Claudia Ruggeri senza freni | il vestitino scivola giù | follower scatenati – FOTO

(Di giovedì 5 agosto 2021) La ‘Miss’colpisce ancora, l’amatissima soubrette di ‘Avanti un Altro’ manda in visibilio con il suo fascino sensuale. E’ diventata in questi anni, ormai, il volto più rappresentativo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Claudia Ruggeri con la schiena scoperta: il vestito scende! - #Claudia #Ruggeri #schiena #scoperta: - gdzingaro : RT @dea_channel: buongiorno e buona colazione con la divina Miss Claudia Ruggeri ?????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? - zazoomblog : Claudia Ruggeri super nel mini vestito: la richiesta ai fan - #Claudia #Ruggeri #super #vestito: -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

BlogLive.it

La valletta insieme alle altre colleghe Laura Cremaschi eha reso la trasmissione più osé e i telespettatori non vedono l'ora di rivedere il trio in tv. Non sappiamo ancora se le tre ...... una performance di teatro e poesia per la regia di Marcello Sambati, dedicata ai versi dei poeti pugliesi Vittorio Bodini, Rina Durante,, Salvatore Toma, Wilma Vedruccio; in scena ...Claudia Ruggeri in versione estiva con un vestito a fiori sembra Madre Natura. La miss si concede un pranzo fuori e incanta tutti.Claudia Ruggeri sfoggia uno splendido sorriso su Instagram, seduta sul divano indossa un elegante abito che le lascia la schiena scoperta, è bella da paura.