Ciclismo su pista, medaglia d’oro per l’Italia: tutti pazzi per Filippo Ganna a Tokyo 2020 – FOTO (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altra medaglia d’oro per l’Italia nell’inseguimento a squadre del Ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il quartetto formato da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna ha battuto in finale la Danimarca. Ciclismo su pista, medaglia d’oro per l’Italia a Tokyo 2020 l’Italia trionfando contro la Danimarca ha conquistato un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altrapernell’inseguimento a squadre delsuai Giochi Olimpici di. Il quartetto formato da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan eha battuto in finale la Danimarca.supertrionfando contro la Danimarca ha conquistato un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù ...

