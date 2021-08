Ciclismo su pista, Marco Villa: “Pensavo la Danimarca fosse inarrivabile, li abbiamo annichiliti col record del mondo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono ancora vivi nei nostri occhi gli ultimi due giri della finale dell’inseguimento a squadre maschile di Ciclismo su pista ai Giochi Olimpici. L’impresa azzurra a Tokyo 2020 ha folgorato gli appassionati e rimarrà nella storia degli sportivi italiani. Ganna, Consonni, Milan e Lamon entrano nell’Olimpo dopo il capolavoro siglato all’Izu Velodrome che ha steso i rivali della Danimarca. Ne è consapevole il CT Marco Villa, che poco dopo l’esplosione di gioia dichiara: “Credevo restasse solo un sogno, ci speravo, ma dentro di me ero sempre dubbioso. Ai ragazzi non l’ho mai detto, per non demoralizzarli o ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono ancora vivi nei nostri occhi gli ultimi due giri della finale dell’inseguimento a squadre maschile disuai Giochi Olimpici. L’impresa azzurra a Tokyo 2020 ha folgorato gli appassionati e rimarrà nella storia degli sportivi italiani. Ganna, Consonni, Milan e Lamon entrano nell’Olimpo dopo il capolavoro siglato all’Izu Velodrome che ha steso i rivali della. Ne è consapevole il CT, che poco dopo l’esplosione di gioia dichiara: “Credevo restasse solo un sogno, ci speravo, ma dentro di me ero sempre dubbioso. Ai ragazzi non l’ho mai detto, per non demoralizzarli o ...

