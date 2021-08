Ciclismo su pista: l’Italia conquista l’oro con il record del mondo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Flippo Ganna polverizza la Danimarca negli ultimi tre giri e porta il quartetto del Ciclismo su pista italiano all’oro olimpico l’Italia del Ciclismo su pista batte la Danimarca in rimonta e conquista l’oro nell’inseguimento a squadre. Una grandissima gara del quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan. Un capolavoro targato Marco Villa, che si emoziona insieme ai suoi ragazzi. 3’42”032 il tempo, quasi due decimi meglio dei danesi. Una prima parte di gara firmata Italia, sempre davanti alla ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Flippo Ganna polverizza la Danimarca negli ultimi tre giri e porta il quartetto delsuitaliano alolimpicodelsubatte la Danimarca in rimonta enell’inseguimento a squadre. Una grandissima gara del quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan. Un capolavoro targato Marco Villa, che si emoziona insieme ai suoi ragazzi. 3’42”032 il tempo, quasi due decimi meglio dei danesi. Una prima parte di gara firmata Italia, sempre davanti alla ...

