Ciclismo su pista, Lavreysen e Hoogland sugli scudi nella velocità maschile. Voinova esce subito nel Keirin (Di mercoledì 4 agosto 2021) E' iniziato oggi il torneo della velocità maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e i due grandi favoriti, i neerlandesi Harrie Lavreysen, che è il campione del Mondo in carica, e Jeffrey Hoogland hanno subito imposto la loro legge. I due Dioscuri della disciplina regina della pista, nei 200 metri lanciati, hanno fatto registrare lo stesso identico tempo, vale a dire 9.215. Nessun altro, tra i partecipanti, è riuscito a scendere sotto i 9.300. Nei turni successivi, non ci sono state eliminazioni eccellenti. Al momento, d'altronde, ancora molti atleti sono in gara e i nomi più quotati non si ...

