Ciclismo su pista, il presidente Dagnoni: "Ci ho sempre creduto. Filippo Ganna ha fatto la differenza" (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Italia è in festa per la meravigliosa medaglia d'oro conquistata a Tokyo 2020 nell'inseguimento a squadre del Ciclismo su pista da Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon e Filippo Ganna, quest'ultimo autore di una rimonta che rimarrà per sempre impressa nella storia dello sport. Il quartetto azzurro – che proprio nella Finale contro la Danimarca ha registrato il nuovo record del mondo di 3'42?032, ritoccando ancora di 3 decimi il primato che aveva segnato proprio ieri durante il secondo turno – con il successo odierno ha riportato un titolo che mancava da ben 61 anni, nello specifico dal ...

