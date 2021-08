Ciclismo su pista, come l’Italia ha battuto la Danimarca. Ganna messo nella condizione di poter finalizzare (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli azzurri del quartetto dell’inseguimento a squadre su pista, per conquistare l’oro, oggi, dovevano fare la prestazione della vita. E così è stato. Il CT Marco Villa e i suoi collaboratori hanno preparato la sfida con la Danimarca in modo perfetto e i ragazzi, successivamente, l’hanno interpretata in modo altrettanto perfetto. Se Filippo Ganna, giustamente, si prende le luci della ribalta, a Francesco Lamon va dato il merito di essere stato colui che ha permesso la realizzazione del piano azzurro. Due giorni fa, durante la batteria, l’Italia, rispetto alla Danimarca, aveva girato più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli azzurri del quartetto dell’inseguimento a squadre su, per conquistare l’oro, oggi, dovevano fare la prestazione della vita. E così è stato. Il CT Marco Villa e i suoi collaboratori hanno preparato la sfida con lain modo perfetto e i ragazzi, successivamente, l’hanno interpretata in modo altrettanto perfetto. Se Filippo, giustamente, si prende le luci della ribalta, a Francesco Lamon va dato il merito di essere stato colui che ha perla realizzazione del piano azzurro. Due giorni fa, durante la batteria,, rispetto alla, aveva girato più ...

