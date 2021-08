Ciclismo, la Bora-Hansgrohe annuncia gli innesti di Jai Hindley, Sergio Higuita e Marco Haller (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Bora-Hansgrohe è scatenata nel ciclomercato. Nella giornata di ieri aveva annunciato l’ingaggio del velocista Sam Bennett, mentre quest’oggi la squadra tedesca ha ufficializzato altri tre colpi per il 2022: Marco Haller, proveniente dalla Bahrain-Victorious, Sergio Higuita della EF Education-Nippo e soprattutto Jai Hindley dal Team DSM. L’australiano, secondo in classifica nel Giro d’Italia del 2020, non sta vivendo una grande annata, con il ritiro nella corsa rosa dovuta ad un problema al sottosella: “Per le mie prossime annate da professionista la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laè scatenata nel ciclomercato. Nella giornata di ieri avevato l’ingaggio del velocista Sam Bennett, mentre quest’oggi la squadra tedesca ha ufficializzato altri tre colpi per il 2022:, proveniente dalla Bahrain-Victorious,della EF Education-Nippo e soprattutto Jaidal Team DSM. L’australiano, secondo in classifica nel Giro d’Italia del 2020, non sta vivendo una grande annata, con il ritiro nella corsa rosa dovuta ad un problema al sottosella: “Per le mie prossime annate da professionista la ...

Advertising

OA_Sport : Triplo colpo di ciclomercato per la Bora-Hansgrohe, spicca il nome di Jai Hindley - RSIsport : ??Peter Sagan lascia la Bora e passa per due anni alla TotalEnergies #RSISport - VerhelstBr : RT @MichGPS: News #ciclismo @petosagan Dalla Bora alla @TotalEnergies per 2 anni 2022 e 2023 stesso cosa per @maciejbodnar e anche il miti… - MichGPS : News #ciclismo @petosagan Dalla Bora alla @TotalEnergies per 2 anni 2022 e 2023 stesso cosa per @maciejbodnar e an… - zazoomblog : Ciclismo Matteo Fabbro rinnova con il Team Bora Hansgrohe - #Ciclismo #Matteo #Fabbro #rinnova -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bora Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita Dalla Dsm, Hindley passerà alla Bora assieme a Sergio Higuita, prelevato dalla Ef: "Sono molto entusiasta " le prime parole di Hindley " Ammiro la Bora per la sua progressione negli ultimi anni e ...

Ciclismo: Sagan passa alla TotalEnergies, contratto biennale ... oltre al 31enne triplo campione del mondo, si sono trasferiti dalla Bora - Hansgrohe anche il trentino Daniel Oss e il polacco Maciej Bodnar. Sagan ha conquistato 117 successi tra i professionisti, ...

Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita QUOTIDIANO NAZIONALE Ciclismo, la Bora-Hansgrohe annuncia gli innesti di Jai Hindley, Sergio Higuita e Marco Haller La Bora-Hansgrohe è scatenata nel ciclomercato. Nella giornata di ieri aveva annunciato l'ingaggio del velocista Sam Bennett, mentre quest'oggi la squadra tedesca ha ufficializzato altri tre colpi per ...

Ciclismo: ufficiale il passaggio di Peter Sagan alla Total, Jai Hindlej è della Bora Nei giorni scorsi Peter Sagan e la Bora - hansgrohe avevano annunciato la fine della loro avventura dopo cinque stagioni passate insieme e tanti successi, tra cui un Mondiale, una Parigi Roubaix, cinq ...

Dalla Dsm, Hindley passerà allaassieme a Sergio Higuita, prelevato dalla Ef: "Sono molto entusiasta " le prime parole di Hindley " Ammiro laper la sua progressione negli ultimi anni e ...... oltre al 31enne triplo campione del mondo, si sono trasferiti dalla- Hansgrohe anche il trentino Daniel Oss e il polacco Maciej Bodnar. Sagan ha conquistato 117 successi tra i professionisti, ...La Bora-Hansgrohe è scatenata nel ciclomercato. Nella giornata di ieri aveva annunciato l'ingaggio del velocista Sam Bennett, mentre quest'oggi la squadra tedesca ha ufficializzato altri tre colpi per ...Nei giorni scorsi Peter Sagan e la Bora - hansgrohe avevano annunciato la fine della loro avventura dopo cinque stagioni passate insieme e tanti successi, tra cui un Mondiale, una Parigi Roubaix, cinq ...