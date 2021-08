Ciclismo, Italia oro nell'inseguimento a squadre (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d'oro per l'Italia del Ciclismo su pista nell'inseguimento di squadre. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) hanno battuto la Danimarca. L'Italia ha migliorato ancora il record del mondo realizzato ieri in semifinale, chiudendo in 3'42?032.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d'oro per l'delsu pistadi. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) hanno battuto la Danimarca. L'ha migliorato ancora il record del mondo realizzato ieri in semifinale, chiudendo in 3'42?032.(ITALPRESS).

