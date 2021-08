Ciclismo inseguimento al fotofinish | l' Italia vince la medaglia d' oro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo inseguimento

TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia è medaglia oro nell'a squadre su pista di. Il team composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha battuto in finale Danimarca stampando un nuovo record mondiale dopo ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia è medaglia d'oro nell'a squadre maschili disu pista. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan - ha superato la Danimarca. ...Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) – Medaglia d’oro dell’Italia del ciclismo nell’inseguimento a squadre uomini con il nuovo record del mondo in 3.42.032. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco ...Sesto oro per la delegazione italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva nel ciclismo su pista (inseguimento a squadre) grazie ad una straordinaria prestazione del ...