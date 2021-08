Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bologna, 4 agosto 2021 " Grande campagna acquisti per la Bora, soprattutto per le corse a tappe. Ufficiale da ieri l'arrivo di Sam Bennett per le volate al posto di Sagan , che ha firmato per la Total ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bologna, 4 agosto 2021 " Grande campagnaper la, soprattutto per le corse a tappe. Ufficiale da ieri l'arrivo di Sam Bennett per le volate al posto di Sagan , che ha firmato per la Total ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bora Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita Dalla Dsm, Hindley passerà alla Bora assieme a Sergio Higuita, prelevato dalla Ef: "Sono molto entusiasta " le prime parole di Hindley " Ammiro la Bora per la sua progressione negli ultimi anni e ...

Ciclismo: Sagan passa alla TotalEnergies, contratto biennale ... oltre al 31enne triplo campione del mondo, si sono trasferiti dalla Bora - Hansgrohe anche il trentino Daniel Oss e il polacco Maciej Bodnar. Sagan ha conquistato 117 successi tra i professionisti, ...

Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita Quotidiano.net Ciclismo, Bora scatenata negli acquisti: arrivano anche Hindley e Higuita Dopo il ritorno di Sam Bennett, la squadra ufficializza anche Jai Hindley (2° al Giro 2020) e Sergio Higuita Bologna, 4 agosto 2021 – Grande campagna acquisti per la Bora, soprattutto per le corse a t ...

CICLOMERCATO. BORA-HANSGROHE: UFFICIALE IL RITORNO DI SAM BENNET. INGAGGIATO ANCHE DANNY VAN POPPEL Dopo due anni di distanza, Sam Bennett, che in precedenza aveva già trascorso sei stagioni nella Bora-hansgrohe del Team Manager Ralph Denk, tornerà alle sue radici dopo aver siglato un contratto bien ...

