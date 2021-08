Advertising

sportli26181512 : Chiellini apre la stagione dei rinnovi, avanti i prossimi. Cuadrado, Dybala e...: Chiellini apre la stagione dei ri… - Gazzetta_it : #Chiellini apre la stagione dei rinnovi: avanti i prossimi, c’è Cuadrado. E #Dybala - Josto51037271 : RT @PACMAN4976: Strano! il Chelsea si fa avanti per Lukaku che però vuole l'Inter! Poi rinnova Chiellini e Lukaku apre alla cessione?? Prima… - PACMAN4976 : Strano! il Chelsea si fa avanti per Lukaku che però vuole l'Inter! Poi rinnova Chiellini e Lukaku apre alla cession… - tormentony : @Kula_Kittesen @rotulefrisbie @MaiellaroRaffae @paolobertolucci Solo la Gazzetta apre con 'Tesori d'Italia' dedicat… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini apre

La Gazzetta dello Sport

CUADRADO ? La prima questione destinata a risolversi, perché più o meno solo da formalizzare, ancor più di quanto fosse con, è quella di Juan Cuadrado. Ma per affrontarla c'era bisogno che ...Da oggi comincia un'altra carriera: è risaputo che rompere il ghiaccionuovi scenari nella ... oppure chiamatelo, un suo quasi coetaneo che nonostante l'età nel corpo a corpo, quando si ...Andrea Agnelli era stato chiaro e anche deciso sull'esito della vicenda. “Con Giorgio nessun problema, prima di scrivere informatevi”, la frecciata del Presidente a chi aveva messo ...Ormai il trend si è invertito, sono i giocatori della Juve a spingere per salire sul treno per Bergamo, non più il contrario. Lo sa bene Merih Demiral, che nella Torino bianconera ha trovato poco spaz ...