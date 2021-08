Chi era Cino Tortorella, la storia del papà dello Zecchino d’Oro (Di mercoledì 4 agosto 2021) È morto nel marzo del 2017 a Milano Cino Tortorella, l’uomo che per tanti anni ha legato la propria immagine e la propria attività nel mondo dello spettacolo allo Zecchino d’Oro. A giugno 2017, come dicevamo, avrebbe compiuto 90 anni. Tortorella è stato anche autore e regista, nonchè esperto di enogastronomia. Come scrive Wikipedia, in RAI Felice Tortorella, in arte Cino, è stato autore e regista di Chissà chi lo sa?, trasmissione andata in onda consecutivamente per dodici anni e citata, oltre che nelle opere di Aldo Grasso, da Walter Veltroni nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) È morto nel marzo del 2017 a Milano, l’uomo che per tanti anni ha legato la propria immagine e la propria attività nel mondospettacolo allo. A giugno 2017, come dicevamo, avrebbe compiuto 90 anni.è stato anche autore e regista, nonchè esperto di enogastronomia. Come scrive Wikipedia, in RAI Felice, in arte, è stato autore e regista di Chissà chi lo sa?, trasmissione andata in onda consecutivamente per dodici anni e citata, oltre che nelle opere di Aldo Grasso, da Walter Veltroni nel ...

Advertising

Tommasolabate : Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanci… - AlbertoBagnai : Scalando le tabaccaie. Ma solo chi c’era può capire. - elio_vito : @BenedettaFrucci Ricordi pure chi era allora il segretario del Pd che votò a favore dell'arresto? Renzi. Poi dite che sono io, eh...! - Gabriele885 : RT @SilviaKin92: Ho fatto una fatica allucinante con Gualtieri che parlava sopra a @Capezzone. Mi scuso se alcune parti non son perfette ma… - AnnaR_62 : RT @Gabriele_bian: Il REI di @matteorenzi è un impianto che permette di controllare le erogazioni dal LIVELLO comunale per evitare di eroga… -