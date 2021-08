Chi è Livio Cori | il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ecco chi è, ildiIl settimanale Chi ha paparazzato per la prima voltacon la sua nuova fiamma,. Nelnumero in edicola da oggi mercoledì 4 agosto sono uscite le foto dei due mentre si scambiano baci passionali in spiaggia.è un rapper, nato a Napoli nel 1990, non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sappiamo però che sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande ...

Advertising

infoitcultura : Anna Tatangelo, ecco la foto del primo bacio con Livio Cori: chi è il nuovo fidanzato più giovane di lei - chiclei : Chi è Livio Cori fidanzato Anna Tatangelo: età e lavoro - - speranza_viva : «Non seguite mai chi è contro il Papa» (padre Livio Fanzaga) - zazoomblog : Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme: chi è il fidanzato? (FOTO BACIO) - #Tatangelo #Livio #stanno #insieme: - Marilenapas : RT @Corriere: Anna Tatangelo, baci e carezze con Livio Cori: ecco chi è il nuovo fidanzato rapper -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Livio

Oggi, però, il settimanale, dopo aver annunciato la gravidanza di Denise Esposito, la fidanzata ... Anna Tatangelo è in compagnia diCori in un resort in Puglia. Con loro, anche il figlio ...... il rapperCori , tra baci e abbracci in spiaggia, non l'avrebbe presa bene. 'Denise oggi è ... con la quale ha avuto il piccolo Andrea' , scrive nel lungo articolo. Poi svela: 'La cantante ...Non sembra placarsi il forte risentimento di Stefano e Manuela nei confronti della loro relazione che ha fatto chiacchierare i fan di Temptation Island, soprattutto in occasione del falò di confronto.Anna Tatangelo sarebbe infuriata per la notizia di Gigi D’Alessio di nuovo padre, in attesa del suo quinto figlio, così rivela Chi che spiega anche il motivo per cui la cantante 34enne, legata all’art ...