Champions League, terzo turno: bene il Benfica di Joao Mario. I risultati di oggi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tre partite oggi in programma per il terzo turno preliminare di Champions League, bene il Benfica di Joao Mario, l'ex Inter è stato autore di un assist nel convincente 2-0 dei lusitani sul campo dello Spartak Mosca. Ecco i risultati: Spartak Mosca-Benfica 0-2 Dinamo Zagabria-Legia Varsavia 1-1 Ferencvaros-Slavia Praga 2-0 Foto: Twitter Benfica L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

