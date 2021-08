Certificati anagrafici nelle edicole | nei prossimi giorni incontro al?Comune

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 4 agosto 2021) di Monica De Santis “Dovevo incontrarmi lunedì al?Comune di Salerno con dei tecnici per definire gli ultimi dettagli prima di dare il via al servizio di rilascio dipressoe tabacchi, ma a causa di impegni personali sono stato costretto a rinviare l’di qualche giorno”. Così Donato Di Canto, direttore generale della Di Canto SpA (azienda leader nella distribuzione di prodotti editoriali, in Campania,?Puglia e Basilicata, con base ad Eboli), aggiornandoci in merito alla possibilità di attivare anche a Salerno città un servizio che viene già offerto in diverse città italiane. Ad inizio ...