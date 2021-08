“C’è un indagato”. Morte Laila El Harim, nuovi sviluppi nelle indagini. Cosa è stato scoperto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulla Morte d, la 40enne deceduta nella mattina di martedì 4 agosto mentre lavorava nell’azienda di packaging ‘Bombonette’ di Camposanto (Modena), era intervenuto anche il vescovo di Modena Erio Castellucci. “Condivido questo profondo dolore e sono vicino alla famiglia di Laila El Harim. Purtroppo – le parole del vescovo riportate in una nota della Diocesi di Modena, Nonantola e Carpi – anche il nostro territorio e la nostra comunità vengono rattristati da questo fatto gravissimo”. “Una Morte sul lavoro, una piaga che pare non si riesca a debellare nel nostro Paese visti i numeri, drammatici, di questo 2021. Ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sullad, la 40enne deceduta nella mattina di martedì 4 agosto mentre lavorava nell’azienda di packaging ‘Bombonette’ di Camposanto (Modena), era intervenuto anche il vescovo di Modena Erio Castellucci. “Condivido questo profondo dolore e sono vicino alla famiglia diEl. Purtroppo – le parole del vescovo riportate in una nota della Diocesi di Modena, Nonantola e Carpi – anche il nostro territorio e la nostra comunità vengono rattristati da questo fatto gravissimo”. “Unasul lavoro, una piaga che pare non si riesca a debellare nel nostro Paese visti i numeri, drammatici, di questo 2021. Ora ...

