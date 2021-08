(CDS) Lukaku, decisiva la sua volontà. Nome a sorpresa per il futuro (Di mercoledì 4 agosto 2021) I nomi caldi restano quelli di Zapata e Vlahovic, ma il quotidiano romano sottolinea che non sarà semplice convincere rispettivamente Atalanta e Fiorentina. E allora occhio al Nome a sorpresa, che ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 4 agosto 2021) I nomi caldi restano quelli di Zapata e Vlahovic, ma il quotidiano romano sottolinea che non sarà semplice convincere rispettivamente Atalanta e Fiorentina. E allora occhio al, che ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @fcin1908it: CdS – Inter, per l’eventuale dopo Lukaku occhio a Belotti: i punti a suo favore - Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: CdS – Inter, per l’eventuale dopo Lukaku occhio a Belotti: i punti a suo favore - LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: CdS – Inter, per l’eventuale dopo Lukaku occhio a Belotti: i punti a suo favore - infoitsport : CdS – Conti ok dopo gli addii di Hakimi e Lukaku. Poi Dumfries e due punte - matteo27213289 : RT @fcin1908it: CdS – Inter, per l’eventuale dopo Lukaku occhio a Belotti: i punti a suo favore -