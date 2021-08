Caterina Balivo supera la prova costume superata ma un fan la gela (Di mercoledì 4 agosto 2021) Caterina Balivo soddisfatta per la sua prova costume gela il fan avaro di voti. La conduttrice di 41 anni e madre di due figli aveva pubblicato una foto al mare mostrando il fisico statuario. Uno dei followers ha commentato dandole un 7 e lei prontamente ha replicato rivendicando un ipotetico 10. La conduttrice Rai si Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021)soddisfatta per la suail fan avaro di voti. La conduttrice di 41 anni e madre di due figli aveva pubblicato una foto al mare mostrando il fisico statuario. Uno dei followers ha commentato dandole un 7 e lei prontamente ha replicato rivendicando un ipotetico 10. La conduttrice Rai si

Advertising

zazoomblog : Caterina Balivo la bellezza di piacersi: “Alla prova costume mi do 10” - #Caterina #Balivo #bellezza #piacersi: - zazoomblog : Caterina Balivo posta una foto in costume un follower le dà 7 e lei non lo accetta e spiega che … - #Caterina… - raduraestiva : @caIippa @madokatragica lei la madrina tipo caterina balivo - mattinodinapoli : #caterina balivo, prova costume superata. Ma gela il fan che le dà 7: «Voto 10, ecco perché» - zazoomblog : Caterina Balivo in costume si regala un 10 e coregge chi le ha dato solo 7 - #Caterina #Balivo #costume #regala -