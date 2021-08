Caterina Balivo posta una foto in costume | un follower le dà 7 e lei non lo accetta e spiega che …

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è una bellissima donna che ha sempre voluto dare di sé un’immagine genuina e sincera. Da sempre molto schietta, è piaciuta tantissimo quando ha partecipato, nel ruolo di giurata, a Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci dove ha anche battibeccato con la grandissima Patty Pravo. Infatti, Patty Pravo l’aveva apostrofata come “l’amica” e lei aveva suggerito il suo nome pensando che la Pravo la chiamasse così perché non lo ricordava. Ma Patty Pravo se ne era risentita credendo che lanon volesse essere chiamata da lei “amica”. Insomma, un equivoco poi chiarito tra le donne....

Advertising

raduraestiva : @caIippa @madokatragica lei la madrina tipo caterina balivo - mattinodinapoli : #caterina balivo, prova costume superata. Ma gela il fan che le dà 7: «Voto 10, ecco perché» - zazoomblog : Caterina Balivo in costume si regala un 10 e coregge chi le ha dato solo 7 - #Caterina #Balivo #costume #regala - zazoomblog : Caterina Balivo si dà il massimo alla prova costume: “Voto 10 perché non ci sono filtri” - #Caterina #Balivo… - zazoomblog : Caterina Balivo rivelazione inaspettata: è successo subito dopo le nozze - #Caterina #Balivo #rivelazione -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

Che estate sarebbe senza un look total white? Il bianco è in assoluto il colore simbolo della bella stagione ene è pienamente consapevole, visto che per recarsi in una delle spiagge ...Francesco Facchinetti si è raccontato a Vieni da me di, su Rai1, e ha parlato anche della sua 'infanzia un po' difficile'. Ecco la testimonianza di Francesco Facchinetti : 'Quando i miei genitori si sono separati è diventato tutto più ...Caterina Balivo è una bellissima donna che ha sempre voluto dare di sé un’immagine genuina e sincera. Da sempre molto schietta, è piaciuta tantissimo quando ha partecipato, nel ruolo di giurata, a Il ...Caterina Balivo soddisfatta per la sua prova costume gela il fan avaro di voti. La conduttrice di 41 anni e madre di due figli aveva pubblicato una foto al mare mostrando il fisico ...