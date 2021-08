Caterina Balivo, la bellezza di piacersi: “Alla prova costume mi do 10” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Caterina Balivo dà 10 Alla sua prova costume. Quest’estate, per la conduttrice, è all’insegna della body positive: vuole lanciare un messaggio importante, di accettazione e supporto verso tutte le donne. Non cadiamo nei tranelli delle pubblicità e della bellezza estrema: “Pancetta, smagliature, imperfezioni… e chi se ne frega?” La Balivo non si trattiene e soprattutto condivide i suoi scatti estivi senza alcun filtro o modifica. Viva la bellezza al naturale, che ci fa sentire uniche e speciali, che non si piega agli standard. La prova ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 agosto 2021)dà 10sua. Quest’estate, per la conduttrice, è all’insegna della body positive: vuole lanciare un messaggio importante, di accettazione e supporto verso tutte le donne. Non cadiamo nei tranelli delle pubblicità e dellaestrema: “Pancetta, smagliature, imperfezioni… e chi se ne frega?” Lanon si trattiene e soprattutto condivide i suoi scatti estivi senza alcun filtro o modifica. Viva laal naturale, che ci fa sentire uniche e speciali, che non si piega agli standard. La...

