Caso Regione Lazio (ed Erg), il punto sulle indagini: lo scacco del ransomware all’Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) In mancanza di indicazioni attendibili sull'attacco di domenica scorsa, si moltiplicano le ipotesi. Ecco quelle più verosimili Leggi su repubblica (Di mercoledì 4 agosto 2021) In mancanza di indicazioni attendibili sull'attacco di domenica scorsa, si moltiplicano le ipotesi. Ecco quelle più verosimili

Advertising

mante : In fondo Zingaretti commentando l’attacco informatico alla regione che dirige si comporta come il 90% dei politici… - raistolo : 1) Aziende e organizzazioni di tutto il mondo sono state vittima di ransomware, basta un colpo di google. Non è cos… - infoitinterno : Attacco hacker, anche Europol e FBI indagano sul caso Regione Lazio - AndreaDraghetti : @filippo2021 @pauldancin @lucasofri @ilpost @francescocosta @emenietti Guarda Filippo, non ho taggato Sofri a caso!… - CCoccarelli : “Regione Lazio e Zingaretti inadeguati”. Il M5S rilancia il dossier della Corte dei Conti dopo l'attacco hacker: ge… -