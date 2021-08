Caso Amara: Storari rimane a Milano. Per il Csm 'comportamento corretto' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Paolo Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d'urgenza e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Paoloresta come pubblico ministero a. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d'urgenza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Amara Caso Amara: Storari rimane a Milano. Per il Csm 'comportamento corretto' ... nell'ambito del caso dei verbali dell'avvocato Amara. - Paolo Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della ...

Caso Amara, Storari resta a Milano Si torna a parlare dello scottante caso Amara , faccenda che ha provocato grande imbarazzo all'interno della magistratura e suscitato l'attenzione di molti per quanto concerne la misteriosa loggia Ungheria , della quale si sa poco o ...

Caso Amara, Paolo Storari resta pm a Milano. Il Csm dice no al trasferimento La Repubblica Storari resta pm a Milano: il Csm respinge la richiesta del pg della Cassazione Paolo Storari resta come pubblico ministero a Milano. Lo ha deciso il Csm che ha rigettato la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi di trasferimento cautelare d’urgenza e ...

Caso Amara, Storari resta a Milano Respinta la richiesta del procuratore Salvi. "Sto bene, sono contento... Non dico altro", sono state le prime dichiarazioni del pubblico ministero milanese ...

