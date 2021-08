Carige cede lo 0,07% in Banca d’Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Banca Carige ha ceduto numero 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna a Banca del Veneto Centrale (Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano) a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 5.000.000 euro coincidente altresì con il costo storico. Lo comunica la stessa Banca in una nota in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote di Banca d’Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –ha ceduto numero 200 quote di partecipazione al capitale delladel valore nominale di 25.000 euro ciascuna adel Veneto Centrale (Gruppo Cassa Centrale– Credito Cooperativo Italiano) a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 5.000.000 euro coincidente altresì con il costo storico. Lo comunica la stessain una nota in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote diin eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di ...

Dopo questa cessione, pari complessivamente allo 0,07% del capitale della Banca d'Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.222 quote, pari al 3,074%. La Banca è stata assistita per quanto riguarda ...

