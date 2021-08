Carenza microchip: BMW non nasconde la sua preoccupazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Soddisfazione per il presente ma anche preoccupazione per il futuro. Sembra questo, in in sintesi, lo stato d’animo che serpeggia in casa BMW dopo la pubblicazione dei dati relativi alle vendite e alla produzione del secondo trimestre del 2021. La buona notizia per l’azienda automobilistica tedesca arriva dai guadagni netti che sono saliti a 4,8 Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Soddisfazione per il presente ma ancheper il futuro. Sembra questo, in in sintesi, lo stato d’animo che serpeggia in casa BMW dopo la pubblicazione dei dati relativi alle vendite e alla produzione del secondo trimestre del 2021. La buona notizia per l’azienda automobilistica tedesca arriva dai guadagni netti che sono saliti a 4,8

Ultime Notizie dalla rete : Carenza microchip Stellantis: risultati record in Nord America Le vendite di SUV Jeep e pickup Ram hanno spinto il gruppo Stellantis a registrare una elevata redditività in Nord America per la prima metà del 2021 poiché una carenza globale di microchip ha mantenuto alti i prezzi delle transazioni. L'utile operativo rettificato in Nord America è stato di 6,217 miliardi di dollari, circa cinque volte in più rispetto allo ...

Fiat ferma un turno nello stabilimento di Betim Tra tutti i produttori colpiti dalla carenza di microchip c'è anche General Motors, con lo stabilimento di São Caetano do Sul (dove vengono prodotti Tracker, Joy, Joy Plus e Spin) che resterà fermo ...

Jeep, la carenza di microchip ferma la produzione del Gladiator OmniFurgone Carenza microchip: BMW non nasconde la sua preoccupazione Bilancio in crescita nel secondo trimestre 2021, ma la carenza microchip preoccupa anche l'azienda tedesca BMW che lancia l'allarme.

Stellantis: importante crescita nel primo semestre Le vendite di SUV Jeep e pickup Ram hanno spinto il gruppo Stellantis a registrare una elevata redditività in Nord America per la prima metà del 2021 poiché una carenza globale di microchip ha mantenu ...

