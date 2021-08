Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: Francesca Genzo disputerà i quarti nel K1 500 femminile (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prove tecniche per Parigi 2024 per l’Italia della Canoa velocità alle Olimpiadi di Tokyo: nella seconda batteria della terza specialità in programma, il K1 500 femminile, Francesca Genzo non riesce ad ottenere il pass per le semifinali ed a piazzarsi già tra le migliori trenta atlete ed oggi stesso dovrà passare dai quarti di finale. L’azzurra, dopo il settimo posto di ieri nell’ultima finale olimpica della storia del K1 200 femminile, oggi non va oltre il sesto posto in batteria nell’unica specialità del K1 femminile che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prove tecniche per Parigi 2024 per l’Italia dellaalledi: nella seconda batteria della terza specialità in programma, il K1 500non riesce ad ottenere il pass per le semifinali ed a piazzarsi già tra le migliori trenta atlete ed oggi stesso dovrà passare daidi finale. L’azzurra, dopo il settimo posto di ieri nell’ultima finale olimpica della storia del K1 200, oggi non va oltre il sesto posto in batteria nell’unica specialità del K1che ...

