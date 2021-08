Advertising

chetpussy : RT @Casadileo1: Adesso è ufficiale. La Commissione Giustizia, sulla spinta della destra e di @ItaliaViva, ha deciso di rinviare a settembre… - liberenotizie : Cannabis, 'destra e Italia Viva chiedono rinvio': voto slitta. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Cannabis, 'destra e Italia Viva chiedono rinvio': voto slitta - - italiaserait : Cannabis, “destra e Italia Viva chiedono rinvio”: voto slitta - ShaktiTemple : Notoriamente la chimica è tossica e deleteria ma la gente preferisce la farmacia alla natura. Buona parte della des… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis destra

Adnkronos

"Ad un mese circa dalla sua adozione, oggi avremmo dovuto votare il testo base sullama i gruppi di centroe Italia Viva hanno chiesto un rinvio. Ne ho tenuto conto, stabilendo che la votazione si farà nella prima seduta della ripresa". Lo rende noto il presidente ...... intesa in termini di ragazzi accoltellati, ubriachi, che hanno usato, cocaina, che si ... come spesso capita alladi fare, manipolando la parola sicurezza. Se per loro è sicuro un luogo ...“Ad un mese circa dalla sua adozione, oggi avremmo dovuto votare il testo base sulla cannabis ma i gruppi di centro destra e Italia Viva hanno chiesto un rinvio. Ne ho tenuto conto, stabilendo che la ...Scoppia il botta e risposta sulla proposta radicale accolta da Sala. Fdi: "I radicali si accorgono del problema sicurezza, hanno sbagliato candidato". La replica di Lipparini: "La destra ha male inter ...