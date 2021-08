Camorra | agguato per il controllo dello spaccio | arresti nel Napoletano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastello di Cisterna (Na) – Spararono nove colpi di arma da fuoco, in un quartiere densamente popolato di Castello di Cisterna (Napoli) e nell’ferirono gravemente il 21enne Giuseppe Orefice, figlio di Gennaro Orefice, 41enne elemento di spicco dell’omonimo gruppo criminale. Per questo sono stati arrestati, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, Marco D’Ambrosio, 23 anni, e Luigi Barbareschi, 22 anni, il primo dei quali recentemente divenuto esponente di “rilievo” del locale panorama criminale, all’indomani dell’arresto del padre, vertice del gruppo “D’Ambrosio. L’attività investigativa – condotta dalla Sezione Operativa ...

Spararono nove colpi di arma da fuoco, in un quartiere di Castello di Cisterna (Napoli) e nell'agguato ferirono gravemente il 21enne Giuseppe Orefice, figlio di Gennaro Orefice, 41enne elemento di spi ...
Agguato mortale nel Napoletano. A Lettere (Napoli), verso le 22 di domenica sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco nei confronti di Domenico Giordano, 73enne della zona, incensurato.