Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone nel nuovo trailer della Stagione 5 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone hanno ricevuto un nuovo trailer dedicato alla Stagione 5. Insieme al nuovo video, Treyarch ha anche annunciato che la Stagione inizierà il 12 agosto. Il nuovo trailer presenta alcune anticipazioni della Stagione a venire, tra cui un probabile nuovo operatore che indossa una benda sull'occhio e carica il segnale di trasmissione di Stitch. Il segnale termina il caricamento proprio quando una squadra ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021)ofOpsWar ehanno ricevuto undedicato alla5. Insieme alvideo, Treyarch ha anche annunciato che lainizierà il 12 agosto. Ilpresenta alcune anticipazionia venire, tra cui un probabileoperatore che indossa una benda sull'occhio e carica il segnale di trasmissione di Stitch. Il segnale termina il caricamento proprio quando una squadra ...

