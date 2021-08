Call of Duty 2021: confermata l’uscita cross gen (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo le polemiche che hanno investito la società in questi giorni, il presidente di Activision conferma che Call of Duty 2021 sarà cross gen e uscirà entro quest’anno Le problematiche messe in luce in questi giorni da dipendenti di Activision Blizzard, delineano una situazione fatta di continui soprusi e maltrattamenti perpetrati da vertici dell’azienda a danni anche di donne e minoranze. Comunque, anche con una tempesta mediatica in corso piuttosto pesante, Activision non dimentica i suoi fan e il suo pubblico ricordando che il prossimo Call of Duty uscirà prima della fine del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo le polemiche che hanno investito la società in questi giorni, il presidente di Activision conferma cheofsaràgen e uscirà entro quest’anno Le problematiche messe in luce in questi giorni da dipendenti di Activision Blizzard, delineano una situazione fatta di continui soprusi e maltrattamenti perpetrati da vertici dell’azienda a danni anche di donne e minoranze. Comunque, anche con una tempesta mediatica in corso piuttosto pesante, Activision non dimentica i suoi fan e il suo pubblico ricordando che il prossimoofuscirà prima della fine del ...

Advertising

GameXperienceIT : Call of Duty Vanguard sarà cross-gen e avrà un setting 'che i fan conoscono ed amano' - PS5Infos : RT @tuttoteKit: Call of Duty 2021: confermata l'uscita cross gen #Activision #CallOfDutyWarzone #CallOfDutyWWIIVanguard #PC #PS4 #PS5 #Sled… - tuttoteKit : Call of Duty 2021: confermata l'uscita cross gen #Activision #CallOfDutyWarzone #CallOfDutyWWIIVanguard #PC #PS4… - GamingTalker : Call of Duty Vanguard arriverà su console last e next-gen: un nuovo gioco mobile è in sviluppo… - spaziogames : La versione next-gen di #CallofDutyWarzone sarebbe vicina. -