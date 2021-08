Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Spezia, Ramos firma con il Penarol fino al 2023: Il difensore torna nel suo paese d'origine, l'Urugua… - R0SS0N3R1 : RT @MilanLiveIT: ?? Spezia pronto a pescare ancora in casa Milan ?? #MercatoMilan #Calciomercato - MilanLiveIT : ?? Spezia pronto a pescare ancora in casa Milan ?? #MercatoMilan #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @filoni_diletta: #Krunic è finito nei mirini dello #Spezia - notizie_milan : Calciomercato: lo Spezia pensa a Krunic -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia

Corriere dello Sport

LA- Il Penarol , in un comunicato sui propri canali social, ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro delloJuan Ramos . Il giocatore era arrivato dal Parma e nell'annata 2020/21 aveva messo insieme 6 presenze: con gli uruguaiani firmerà un biennale, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2023. ...Al momento non c'è una proposta da parte dello, che ha nella propria lista anche Giacomo ... Però in sede dipuò succedere di tutto e se arrivasse una buona offerta non bisogna ...LA SPEZIA - Il Penarol, in un comunicato sui propri canali social, ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro dello Spezia Juan Ramos. Il giocatore era arrivato dal Parma e nell'annata 2020/21 ...Nuova avventura in prestito per Alessio Da Cruz che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Santos Laguna. L’attaccante olandese dovrebbe aver prolungato il contratto con il Parma fino al 2023 ...