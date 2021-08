Calciomercato Serie B, Perugia: Cancellotti ceduto al Pescara (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perugia - Il Perugia , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Tommaso Cancellotti al Pescara . Per il giocatore, classe 1992, un passato fra diversi club come ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Tommasoal. Per il giocatore, classe 1992, un passato fra diversi club come ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, Perugia: Cancellotti ceduto al Pescara PERUGIA - Il Perugia , in una nota, ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Tommaso Cancellotti al Pescara . Per il giocatore, classe 1992, un passato fra diversi club come ...

Calciomercato Serie C, Campobasso: arriva l'ex Vibonese Parigi CAMPOBASSO - Con una nota apparsa sui propri profili social, il Campobasso ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Giacomo Parigi. Classe 1996 Parigi, nella giornata di ieri, ha rescisso il contratto ...

Calciomercato Serie C, Paganese: presi Nader e Midolo Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, stallo Locatelli: annunciato il grande sostituto Un obbligo di riscatto fissato secondo condizioni sconvenienti – si legge – e che potrebbe decidere, appunto, il fallimento della grande trattativa voluta dalla Vecchia Signora. E, con Cherubini pront ...

Coppa Italia 2021-22, svelato il tabellone completo: si parte l'8 agosto La Coppa Italia è pronta a partire, ancor prima della Serie A: per la prima edizione con il nuovo format a 44 squadre (quasi tutte di Serie A e B, eccetto 4 squadre provenienti dalla C) il calcio d'in ...

