Calciomercato Sampdoria: sfuma Kucka, lo slovacco passa al Watford (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria: niente da fare per Kucka, il centrocampista slovacco è ad un passo dal Watford Niente da fare per Juraj Kucka alla Sampdoria. Il centrocampista slovacco, che ha lasciato il Parma dopo la retrocessione in Serie B dei ducali, è ad un passo dalla sua nuova avventura, che sarà lontana dalla Serie A. Secondo quanto riporatto da Gianluca Di Marzio, è il Watford a sorpresa ad assicurarsi il colpo: il centrocampista slovacco si appresta così ad affrontare una nuova esperienza in Premier League. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021): niente da fare per, il centrocampistaè ad un passo dalNiente da fare per Jurajalla. Il centrocampista, che ha lasciato il Parma dopo la retrocessione in Serie B dei ducali, è ad un passo dalla sua nuova avventura, che sarà lontana dalla Serie A. Secondo quanto riporatto da Gianluca Di Marzio, è ila sorpresa ad assicurarsi il colpo: il centrocampistasi appresta così ad affrontare una nuova esperienza in Premier League. L'articolo ...

