Calciomercato Roma | quattro cessioni prima del nuovo acquisto

(Di mercoledì 4 agosto 2021), il club giallorossodi rinforzarsi ha bisogno di vendere sul mercato. Ecco chi sono gli esuberi Sfumato l’arrivo di Granit Xhaka, pronto a restare all’Arsenal, laè alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. I nomi in lista sono quelli di Koopmeiners dell’Az (vicino però all’Atalanta), Delaney del Borussia Dortmund e Damsgaard della Sampdoria.di affondare il colpo, però, bisognerà vendere. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la società ha dato ordine a Tiago Pinto di piazzare sul mercato Santon, Florenzi, Nzonzi e Pedro, che pesano per 34 milioni lordi ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma ufficializza l'arrivo di #Shomurodov - DiMarzio : #Shomurodov sta firmando in questi minuti il contratto che lo legherà all'@OfficialASRoma - DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - sportli26181512 : Roma, Zaniolo: 'Ho sempre più fiducia, voglio dare un grande contributo': Il centrocampista della Roma...… - evivanco7 : RT @cmdotcom: La nuova #CoppaItalia, si parte l'8 agosto. Milan-Lazio, Roma-Inter e Juve-Sassuolo possibili sfide ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Più difficile, ma non impossibile, vederlo allanella prossima stagione: l'acquisto che farebbe felice Mourinho si gioca a 3 in questa sessione di mercato. Resta in agguato anche la Fiorentina , ...Leggi i commentias: tutte le notizie 4 agosto 2021Il Tucu ha ribadito la volontà di lasciare la Lazio e provare una nuova esperienza, ma nessuno ha offerto i 30 milioni richiesti dalla Lazio ...Gianni Di Marzio ha parlato anche della Roma di Mourinho: "Non ho mai creduto al calcio estivo, è soltanto di preparazione, di messa in moto". Gianni Di Marzio, noto talent scout, ha parlato del ...