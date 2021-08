Calciomercato Milan, futuro di Conti lontano dai rossoneri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il futuro di Andrea Conti è un rebus. Il giocatore non rientrerebbe nei piani di Stefano Pioli ed entro il 31 agosto, Maldini… Il futuro di Andrea Conti sarebbe sempre più un rebus. Il terzino rossonero non troverebbe spazio tra le file di Stefano Pioli, motivo per cui la cessione sarebbe l’idea più idonea. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Entro il 31 agosto Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno certamente di trovare una sistemazione per l’ex Atalanta. Diversi club italiani su di lui. TUTTE LE NOTIZIE SUI rossoneri SU MilanNEWS24.COM L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildi Andreaè un rebus. Il giocatore non rientrerebbe nei piani di Stefano Pioli ed entro il 31 agosto, Maldini… Ildi Andreasarebbe sempre più un rebus. Il terzino rossonero non troverebbe spazio tra le file di Stefano Pioli, motivo per cui la cessione sarebbe l’idea più idonea. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Entro il 31 agosto Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno certamente di trovare una sistemazione per l’ex Atalanta. Diversi club italiani su di lui. TUTTE LE NOTIZIE SUISUNEWS24.COM L'articolo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - DiMarzio : #Calciomercato | @VeneziaFC_IT, incontro con il @acmilan per il prestito di Caldara - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Due ostacoli principali per arrivare a #Ziyech - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Cucciolina96251 : RT @unapezzadiluca: Prossimamente #calciomercato RAMSEY ?? MILAN LUKAKU ?? CHELSEA LOCATELLI ?? JUVENTUS DEMIRAL ?? ATALANTA BELOTTI ?? I… -