Calciomercato Milan – Dalot | ecco la richiesta del Manchester United

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Le ultime news suldel: Diogoè l'obiettivo per rinforzare la fascia destra in difesa. Può tornare in rossonero?

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - DiMarzio : #Calciomercato | @VeneziaFC_IT, incontro con il @acmilan per il prestito di Caldara - cmdotcom : La nuova #CoppaItalia, si parte l'8 agosto. Milan-Lazio, Roma-Inter e Juve-Sassuolo possibili sfide ai quarti… - yointazz : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

Shaqiri sembra essere sempre più in orbita Lazio, ma occhio alla concorrenza del: la situazione legata allo svizzero Shaqiri sembra essere un nome che sta prendendo sempre più quota in casa Lazio. Lo svizzero dovrebbe lasciare il Liverpool e i biancocelesti sarebbero un'...Come nelle ultime edizioni, i match saranno disputati tutti in gara secca fino alle semifinali; Roma - Inter e- Lazio sono le possibili grandi sfide a partire dai quarti di finale, che ...Calciomercato Lazio, il direttore sportivo Igli Tare sta per accontentare il tecnico Sarri con l'arrivo di un altro suo pupillo: si può fare ...Indesiderato dal Milan al suo rientro dal prestito nell’Atalanta, Mattia Caldara prova a ricostruire la carriera nel Venezia neopromosso Dalla terraferma alla Laguna a tinte neroverdi. Ai tempi l’Atal ...