Calciomercato Juventus | cessione a sorpresa | arriva l’offerta del Milan

(Di mercoledì 4 agosto 2021), non solo Isco e Locatelli: nodo cessioni Definita l’operazione che ha portato a Torino l’attaccante ex Santos Kaio Jorge,to oggi in Italia per sostenere le visite mediche e successivamente porre la firma su un contratto quinquennale, l’obiettivo principale dellasembrerebbe essere il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, sul quale però rimarrebbe ancora parecchia distanza col club neroverde; la sensazione è che il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini dovrà effettuare un ulteriore rilancio nei prossimi giorni per evitare di compromettere una trattativa, per la ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani - DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - Mediagol : VIDEO Calciomercato Juventus, ecco Kaio Jorge: la calda accoglienza dei tifosi - cheobravo : RT @GiovaAlbanese: Ecco #KaioJorge a Torino ?? #Juventus #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... il matrimonio e la permanenza alla. In pochi mesi Federico Bernardeschi ha vissuto ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...3 Federico Bernardeschi disputerà la prossima stagione con un nuovo numero di maglia alla. Abbandonato lo storico '33', il calciatore carrarino ha optato per il '20' con cui ha conquistato gli Europei con la Nazionale.Locatelli, però, ha già declinato l’offerta ribadendo la propria volontà di andare alla Juventus. Nella giornata di oggi Juventus e Sassuolo dovrebbero incontrarsi di nuovo per cercare di chiudere ...Sport - Nagelsmann ha individuato nel brasiliano della Juventus il profilo ideale per rinforzare la propria squadra: l'intenzione del club bianconero è di non privarsi del calciatore e ha richiesto 30 ...