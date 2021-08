Calciomercato Inter | dalla Francia | ha già firmato

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - MariaNerazzurra : @junews24com Pensate alla vostra squadra e al rinnovo di Dybala, che all'Inter ci pensiamo noi ?????????? Paratici spav… - calciomercatoit : ?? #Inter - #Chelsea-#Lukaku: rilancio in arrivo tra i 120 e i 130 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

NUOVA- Partiamo da quello che sta succedendo in casa. L'addio di Antonio Conte , a cui Lukaku era legatissimo, era stato un primo segnale che aveva fatto scricchiolare le certezze dell'...... stiamo parlando della sessione estiva di, che pare proprio non potersi accendere, in ... 120, forse 130 milioni per Lukaku al Chelsea, affare che, se venisse concluso, metterebbe l'...Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Oggi; PARMA UNDER 17, IL RADUNO. VIDEO INTERVISTA A MISTER GIANLUIGI GHIA Parma Calcio 1913 (Ieri) - Collecchio, 3 Agosto 2021 – Con ...“Unico neo, dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato. Cosa non si fa per amore”, detto l’allenatore ...