Calciomercato, il valzer di attaccanti è pazzesco: Lukaku, Cristiano Ronaldo, Zapata, Vlahovic e non solo (Di mercoledì 4 agosto 2021) E' appena iniziato un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda le squadre del campionato di Serie A, le big sono pronte a cambiare centravanti con le situazioni più calde che riguardano Juventus e Inter. Il Chelsea ha in mano Romelu Lukaku, il club nerazzurro è quasi obbligato a lasciare andare il suo pezzo pregiatissimo, si tratta della seconda cessione pesantissima dopo quella di Hakimi. Nelle casse dell'Inter più di 200 milioni di euro e la situazione dal punto di vista economico è meno drammatica. La squadra si è però indebolita pesantemente e sarà difficile confermarsi in testa alla classifica, la Juventus è in grado di ridurre ...

