Calciomercato: il Parma offre 7 milioni per Tutino, la risposta del Napoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli azzurri non sono disposti a fare sconti per l’attaccante Repubblica, nella sua edizione odierna parla di Gennaro Tutino. Stando a quanto riferisce il quotidiano, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli azzurri non sono disposti a fare sconti per l’attaccante Repubblica, nella sua edizione odierna parla di Gennaro. Stando a quanto riferisce il quotidiano, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Parma, non è stato decisivo l'incontro con il #Napoli per Tutino ma la trattativa si farà - periodicodaily : Napoli: Gennaro Tutino verso Parma? #Napoli #GennaroTutino #Parma #calciomercato - FraDiPasquale7 : #Calciomercato #Salernitana L’infortunio di #Veseli apre nuovi scenari in difesa: sempre vivo l’interesse per… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Parma: #Tutino, 'pausa di riflessione' nelle trattative con il #Napoli ?? Ecco cosa trapela #LeBombeDiVlad #LBDV #C… - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Salernitana, l’infortunio di #Veseli ???? fa scattare la necessità di un rinforzo in difesa. Difficili le operazioni per… -