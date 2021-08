Calciomercato Fiorentina | tre mosse per Italiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) FIRENZE - Da qui fino al termine del mercato, laha una ben precisa strategia: esuberi da sfoltire e innesti mirati per la squadra di VIncenzo. Quest'ultimo non ha fatto mistero ...

Su Mustafi hanno infatti messo gli occhi da tempo anche Lazio e Fiorentina. Ascoli. Dopo l'esclusione dalla Serie B del Chievo Verona, la Lega calcio di Serie A ha rimodulato il tabellone degli incontri della Coppa Italia 2021/22. L'avversario dell'Ascoli non sarà più la Fiorentina. Ai microfoni di TMW, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti della Fiorentina. Le parole di Mario Sconcerti "Sì ..."