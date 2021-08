Calciomercato Empoli: nuovi contatti per Tonelli della Sampdoria (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calciomercato Empoli: nuovi contatti tra il club toscano e la Sampdoria per il trasferimento di Lorenzo Tonelli Il futuro di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria è ancora incerto. Il difensore ha saltato tutte le amichevoli del precampionato (Nuova Camunia, Castiglione e Piacenza) a causa di alcuni problemi fisici, ma sta recuperando la condizione fisica e presto potrà esordire con la maglia blucerchiata. Tuttavia, il forte interesse mostrato dall’Empoli potrebbe interrompere anticipatamente la sua avventura all’ombra della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)tra il club toscano e laper il trasferimento di LorenzoIl futuro di Lorenzoallaè ancora incerto. Il difensore ha saltato tutte le amichevoli del precampionato (Nuova Camunia, Castiglione e Piacenza) a causa di alcuni problemi fisici, ma sta recuperando la condizione fisica e presto potrà esordire con la maglia blucerchiata. Tuttavia, il forte interesse mostrato dall’potrebbe interrompere anticipatamente la sua avventura all’ombra...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Riunione @Inter-@EmpoliCalcio per #Pinamonti: si proverà a chiudere la trattativa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli spinge per avere Pinamonti dell'#Inter in prestito - 1000Cuori : ?? Calciomercato - Bologna, l’Atalanta si defila per Tomiyasu. Serie A, Kaio Jorge atterrato a Torino; l’Empoli trat… - GazzettinoL : Pillole di calcio e calciomercato Il presidente dell'Empoli ha un'idea per il reparto offensivo, Pinamonti dall'i… - Cucciolina96251 : RT @blucerchiante: #Calciomercato Anche #Chabot verso la Salernitana,manca il si del giocatore. Lorenzo Tonelli sempre in contatto con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Empoli Calciomercato Serie C, Pescara: ecco Marilungo. Sorensen saluta Nel 2010 passa direttamente tra i professionisti con il Lecce per poi vestire maglie blasonate come Atalanta , Cesena , Lanciano , Empoli , Spezia , Ternana , Monopoli e Carrarese ".

Empoli, si avvicina Pinamonti: accordo totale con l'Inter Empoli, si avvicina Pinamonti: accordo totale con l'Inter per il trasferimento del giovane attaccante Andrea Pinamonti è sempre più vicino all'Empoli. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro molto positivo con l'Inter per il trasferimento del giovane attaccante su cui c'era anche l'interesse del Cagliari. Secondo quanto ...

Calciomercato Empoli, ufficiale: preso Marchizza Corriere dello Sport Calciomercato - Bologna, l’Atalanta si defila per Tomiyasu. Serie A, Kaio Jorge atterrato a Torino; l’Empoli tratta Pinamonti BOLOGNA - Il tema caldo del momento riguarda Tomiyasu. Il Bologna ha fatto capire chiaramente che se non arriverà un’offerta congrua in tempi brevi, il giapponese resterà sotto le due torri. L’ Atalan ...

Calciomercato Sampdoria: Pisa pronto a tutto per Askildsen. I dettagli Kristoffer Askildsen è finito nel mirino del Pisa, ecco le ultime notizie di calciomercato sul centrocampista della Sampdoria ...

Nel 2010 passa direttamente tra i professionisti con il Lecce per poi vestire maglie blasonate come Atalanta , Cesena , Lanciano ,, Spezia , Ternana , Monopoli e Carrarese "., si avvicina Pinamonti: accordo totale con l'Inter per il trasferimento del giovane attaccante Andrea Pinamonti è sempre più vicino all'. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro molto positivo con l'Inter per il trasferimento del giovane attaccante su cui c'era anche l'interesse del Cagliari. Secondo quanto ...BOLOGNA - Il tema caldo del momento riguarda Tomiyasu. Il Bologna ha fatto capire chiaramente che se non arriverà un’offerta congrua in tempi brevi, il giapponese resterà sotto le due torri. L’ Atalan ...Kristoffer Askildsen è finito nel mirino del Pisa, ecco le ultime notizie di calciomercato sul centrocampista della Sampdoria ...