Calcio Napoli, oggi test con il Wisla Cracovia: out Osimhen e Insigne

L'attaccante nigeriano ha un po' di affaticamento e Spalletti ha deciso di preservarlo, ritrovandolo direttamente nella seconda parte del ritiro che il Calcio Napoli svolgerà a Castel di Sangro. Sarà un Calcio Napoli senza Victor Osimhen quello che affronterà oggi l'amichevole contro il Wisla Cracovia, prima della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro

