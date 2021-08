Cagliari | terminato il ciclo di vaccini contro il Covid

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il gruppo squadra delha concluso in mattinata ilvaccinaleil Coronavirus: la squadra è pronta per l’inizio di stagione IlCalcio comunica che l’intero gruppo squadra ha ultimato ilvaccinale-19: la somministrazione delle dosi è stata effettuata presso le strutture dell’Ats Sardegna di. Con l’occasione il Club intende ringraziare il personale sanitario per la competenza e per la professionalità dimostrata: a supporto della campagna vaccinale in corso nell’Isola, la più importante arma per combattere la pandemia, ...