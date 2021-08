Bruni delude nella 10 km di fondo | Rizza parte bene nel K1 200

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si è aperta con una delusione per l'Italia la dodicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. Rachele, argento olimpico a Rio de Janeiro e bronzo mondiale ed europeo in carica, non è riuscita a lottare per il podio10 km divinta dalla 29enne brasiliana Ana Marcela Cuhna davanti all'olandese Sharon van Rouwendal e all'australiana Kareena Lee. All'Odaiba Marine Park la 30enne fiorentina ha chiuso al 14° posto con oltre due minuti e mezzo di ritardo dalla zona medaglie. “E' stata una gara tirata sin da subito – ha spiegato Rachele– e purtroppo ho sofferto il ritmo ...