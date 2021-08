Advertising

Marilenapas : RT @SkyTG24: Mise: pubblicati nuovi bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per 38 milioni - statodelsud : Mise: pubblicati nuovi bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per 38 milioni - Pino__Merola : Mise: pubblicati nuovi bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per 38 milioni - QuoSicurezza : Mise, nuovi bandi Brevetti+ Marchi+ Disegni+; Ecobonus - PMI_it : Brevetti, Marchi e Disegni: i nuovi bandi ministeriali: Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i tre bandi che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti Marchi

Resto al Sud

=> PNRR, le misure per la digitalizzazione delle PMI Da settembre le PMI potranno presentare le domande per gli incentivi delle misure+,+ e Disegni +, per le quali sono state ...Da settembre le piccole e medie imprese potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure+,+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse per 38 milioni di euro. È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha emanato il decreto di programmazione ...Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato risorse pari a 38 milioni di euro in favore delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, alle quali le PMI potranno accedere a ...Da settembre le Pmi potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per le quali sono state stanziate risorse per 38 milioni di euro. È ...