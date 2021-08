Brave and Beautiful anticipazioni 6 agosto 2021, una poesia per Suhan (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella puntata di Brave and Beautiful di venerdì 6 agosto 2021, trasmessa alle ore 14:45 su Canale 5, si festeggerà la notte di Capodanno a casa Korludag. Una festa per dire addio all’anno vecchio dove Cesur decide non solo di partecipare, ma anche di fare un regalo speciale a Suhan: si tratta di una poesia che suo padre aveva trascritto per sua madre. Un momento romantico tra i due che però viene interrotto dal brusco arrivo delle forze dell’ordine che vogliono arrestare proprio Cesur. Quest’ultimo è stato accusato di aver falsificato dei documenti, ma per fortuna il processo lo vede ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella puntata dianddi venerdì 6, trasmessa alle ore 14:45 su Canale 5, si festeggerà la notte di Capodanno a casa Korludag. Una festa per dire addio all’anno vecchio dove Cesur decide non solo di partecipare, ma anche di fare un regalo speciale a: si tratta di unache suo padre aveva trascritto per sua madre. Un momento romantico tra i due che però viene interrotto dal brusco arrivo delle forze dell’ordine che vogliono arrestare proprio Cesur. Quest’ultimo è stato accusato di aver falsificato dei documenti, ma per fortuna il processo lo vede ...

