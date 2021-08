Boxe Olimpiadi Tokyo | Irma Testa | “Cambiare il colore della medaglia sarà il prossimo obiettivo Ora voglio godermi la famiglia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è stata protagonista di un’Olimpiade da sogno. L’azzurra è riuscita a conquistare una favolosadi bronzo nella categoria dei pesi piuma difemminile. Un risultato storico per la 23enne di Torre Annunziata che, come ha raccontato lei stessa a Eurosport, punterà a migliorare già a Parigi. “Ogni volta che si vince un bronzo si pensa che si possa migliorare. Ma penso che si debba dare valore a questa. Magari posso pensare diin futuro, in prospettiva. Se pensassi che poteva essere d’oro non darei il giusto valore a questa ...